«ПСЖ» заинтересован в подписании Влаховича

«ПСЖ» серьезно заинтересован в приобретении нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, сообщает GIFN.

По данным источника, французский клуб уже установил первые серьезные контакты. Новому тренеру «ПСЖ» Луису Энрике очень нравится 23-летний игрок. Также считается, что 75 миллионов евро плюс бонусы могут быть достаточными для того, чтобы убедить «Ювентус» продать Влаховича. Приход серба не будет связан с уходом французской звезды Килиана Мбаппе.

Влахович выступает за «Ювентус» с января прошлого года. Контракт игрока с туринцами истекает летом 2026 года.

В сезоне-2022/23 Влахович провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.