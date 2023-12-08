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Сегодня, 13:41

«ПСЖ» заинтересован в приобретении защитника «Лилля» Джало

Ана Горшкова
Корреспондент
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«ПСЖ» стремится в зимнее трансферное окно усилить оборону команды.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, парижане интересуются защитником «Лилля» Тиагу Джало. Также к 23-летнему игроку проявляют интерес «Атлетико», «Интер» и «Ювентус». Примечательно, что только команды, не выступающие в лиге 1, могут заключить с игроком предварительное соглашение о переходе.

Джало в настоящее время восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена. Он получил травму в марте 2023 года в матче 26-го тура лиги 1 против «Ланса» (1:1).

Контракт португальца с «Лиллем» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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