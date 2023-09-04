Радимов считает заслуженным попадание Головина и Кузяева в символическую сборную тура лиги 1

Сегодня, 18:55
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о попадании хавбека «Монако» Александра Головина и футболиста «Гавра» Далера Кузяева в символическую сборную 4-го тура лиги 1.
«Ребята молодцы, заслуженное попадание. Особенно молодцы, что еще и оба забили. Их клубы: «Монако» и «Гавр» — добились побед, а «Монако» сейчас еще возглавляет турнирную таблицу. Александр Головин является одним из лидеров клуба, он забивает. На мой взгляд, все логично и заслуженно. Александр уже давно играет в своем клубе, играет постоянно и так же регулярно забивает. «Монако» постоянно сражается за право попасть в Лигу чемпионов. Перспективы Далера Кузяева в «Гавре» немного иные: его команда только вышла в лигу 1, он пока новый человек для команды, но его адаптация проходит хорошо. Забил два мяча — молодец», — цитирует Радимова RT.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 3 игры в чемпионате Франции и отметился 1 голом.
Кузяев перешел в «Гавр» этим летом, подписав контракт с французским клубом до конца июня 2025 года. На счету 30-летнего игрока 2 гола в 4 играх лиги 1.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|ПСЖ
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|
3
|Марсель
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
4
|Реймс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
5
|Лилль
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
6
|Брест
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
7
|Ренн
|4
|1
|3
|0
|8-4
|6
|
8
|Ницца
|4
|1
|3
|0
|4-2
|6
|
9
|Страсбур
|4
|2
|0
|2
|4-6
|6
|
10
|Гавр
|4
|1
|2
|1
|8-6
|5
|
11
|Лорьян
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
12
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
13
|Метц
|4
|1
|2
|1
|6-9
|5
|
14
|Монпелье
|4
|1
|1
|2
|7-7
|4
|
15
|Нант
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|
16
|Клермон Фут
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
17
|Ланс
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|
18
|Лион
|4
|0
|1
|3
|3-10
|1
|17.09
|00:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|17.09
|00:00
|
Ланс – Метц
|- : -
|17.09
|00:00
|
Лорьян – Монако
|- : -
|17.09
|00:00
|
Лион – Гавр
|- : -
|17.09
|00:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|17.09
|00:00
|
ПСЖ – Ницца
|- : -
|17.09
|00:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|17.09
|00:00
|
Ренн – Лилль
|- : -
|17.09
|00:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -