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Сегодня, 18:55

Радимов считает заслуженным попадание Головина и Кузяева в символическую сборную тура лиги 1

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о попадании хавбека «Монако» Александра Головина и футболиста «Гавра» Далера Кузяева в символическую сборную 4-го тура лиги 1.

«Ребята молодцы, заслуженное попадание. Особенно молодцы, что еще и оба забили. Их клубы: «Монако» и «Гавр» — добились побед, а «Монако» сейчас еще возглавляет турнирную таблицу. Александр Головин является одним из лидеров клуба, он забивает. На мой взгляд, все логично и заслуженно. Александр уже давно играет в своем клубе, играет постоянно и так же регулярно забивает. «Монако» постоянно сражается за право попасть в Лигу чемпионов. Перспективы Далера Кузяева в «Гавре» немного иные: его команда только вышла в лигу 1, он пока новый человек для команды, но его адаптация проходит хорошо. Забил два мяча — молодец», — цитирует Радимова RT.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 3 игры в чемпионате Франции и отметился 1 голом.

Кузяев перешел в «Гавр» этим летом, подписав контракт с французским клубом до конца июня 2025 года. На счету 30-летнего игрока 2 гола в 4 играх лиги 1.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1198227-radimov-golovin-kuzyaev
Александр Головин
Владислав Радимов
Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Монако
0
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.09 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 00:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 00:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 00:00
Лион – Гавр
 - : -
17.09 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 00:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
17.09 00:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 00:00
Ренн – Лилль
 - : -
17.09 00:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
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