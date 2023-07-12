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Сегодня, 15:31

Радимов высказался о переходе Кузяева в «Гавр»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на новость о переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Никто не может знать, как у него все сложится. Я только что прочитал, что он поблагодарил всех. Кузяев провел пять блестящих сезонов, пять раз стал чемпионом. Думаю, он отдал все, что можно, и волен сам распоряжаться своей судьбой. Его можно только поблагодарить. В этой ситуации отлично повели себя и «Зенит», и сам Кузяев. Сказать, что это потеря, нельзя не про одного футболиста. «Зенит» существует отдельно от футболистов, они приходят и уходят, а «Зенит» остается. Но, конечно, когда человек играл в стартовом составе на протяжении пяти лет, чтобы встроить кого-то другого на его место, потребуется время. В целом же — это неизбежный процесс», — приводит слова Радимова Metaratings.ru.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.

Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/radimov-kuzyaev-otdal-zenitu-vsyo-chto-mozhno-i-volen-sam-rasporyazhatsya-svoei-sudboi-265472/
Владислав Радимов
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
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