Радимов заявил, что Кузяев многое отдал «Зениту»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал переход российского полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Гавр» — выбор Далера, и его нужно уважать. Ему нужно сказать спасибо, он многое отдал «Зениту». Французский чемпионат перспективный. Далер сам хотел играть в топ-5 чемпионатов Европы», — приводит слова Радимова Sport24.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.

Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.