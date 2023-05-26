Агент Верратти: «Марко хочет вернуться в Италию»

Рафаэль Пимента, агент полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, рассказал о будущем игрока.

«Итальянец рано или поздно думает о том, чтобы вернуться домой. Он всегда хочет вернуться. Не могу сказать, что этого не произойдет. Уйдет ли Верратти из клуба по окончании сезона? «ПСЖ» должен закончить чемпионат, а там посмотрим», — приводит слова Пименты Calciomercato.

Верратти выступал в серии А за «Пескару».

Он играет за «ПСЖ» с лета 2012 года. Его действующий контракт с парижанами рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне 30-летний итальянец сыграл за парижан 36 матчей и отдал 1 результативную передачу.