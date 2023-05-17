Агент: «Месси заслуживает завершить карьеру там, где захочет»

17 мая, 12:54
Футбольный агент Рафаэла Пимента высказала мнение об аргентинском нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.
«Карьера Месси? Я считаю, что он заслуживает завершить ее там, где захочет. Лионель — один из лучших футболистов всех времен. Поэтому может играть там, где ему будет максимально комфортно», — приводит слова Пименты Mundo Deportivo.
Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2023 года.
В текущем сезоне он сыграл 38 матчей за парижан, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.