Агент: «Месси заслуживает завершить карьеру там, где захочет»

Футбольный агент Рафаэла Пимента высказала мнение об аргентинском нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Карьера Месси? Я считаю, что он заслуживает завершить ее там, где захочет. Лионель — один из лучших футболистов всех времен. Поэтому может играть там, где ему будет максимально комфортно», — приводит слова Пименты Mundo Deportivo.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл 38 матчей за парижан, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.