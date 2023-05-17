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Франция

17 мая, 12:54

Агент: «Месси заслуживает завершить карьеру там, где захочет»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Рафаэла Пимента высказала мнение об аргентинском нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Карьера Месси? Я считаю, что он заслуживает завершить ее там, где захочет. Лионель — один из лучших футболистов всех времен. Поэтому может играть там, где ему будет максимально комфортно», — приводит слова Пименты Mundo Deportivo.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл 38 матчей за парижан, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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