Рамос определится со своим будущем в «ПСЖ» к концу сезона

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поделился мнением о возможном продлении контракта с французской командой.

«Я чувствую себя прекрасно. Единственное о чем я думаю — это играть и показывать свой лучший уровень. Новый контракт с «ПСЖ»? Посмотрим, что произойдет в конце сезона», — цитирует испанца Sky Sport Italy.

36-летний игрок перебрался в парижский клуб из мадридского «Реала» в июле 2021 года на правах свободного агента. Рамос в общей сложности провел за команду 30 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.