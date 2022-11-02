Рамос определится со своим будущем в «ПСЖ» к концу сезона

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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поделился мнением о возможном продлении контракта с французской командой.
«Я чувствую себя прекрасно. Единственное о чем я думаю — это играть и показывать свой лучший уровень. Новый контракт с «ПСЖ»? Посмотрим, что произойдет в конце сезона», — цитирует испанца Sky Sport Italy.
36-летний игрок перебрался в парижский клуб из мадридского «Реала» в июле 2021 года на правах свободного агента. Рамос в общей сложности провел за команду 30 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования