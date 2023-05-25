«ПСЖ» предложил Рамосу контракт на год с понижением зарплаты. Футболист отказался

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос отказался от нового контракта парижского клуба, сообщает Marca.

По данным источника, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи и советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш предложили игроку контракт на один год с понижением зарплаты в два раза.

Испанец отказался от нового соглашения. Он ждет предложений от других клубов. Сообщалось, что футболистом интересуется «Севилья».

В этом сезоне 37-летний футболист провел 31 матч в лиги 1, отметившись 1 голом и 1 ассистом.