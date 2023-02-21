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Сегодня, 23:14

Рианчо: «Головина можно назвать топ-игроком»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Во французской лиге высокая конкуренция. Там всегда много молодых талантов. То, что Головин стал таким важным игроком для «Монако», говорит о его способности выдерживать конкуренцию. Александра можно назвать топ-игроком. Думаю, многие скауты пристально за ним следят.

Смог бы Головин заиграть в ла лиге? Да, он готов к игре в испанском чемпионате. «Бетис», «Реал Сосьедад» и «Барселона» подошли бы ему», — сказал Рианчо «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше лиги 1 российский полузащитник провел в составе монегасков 23 матча, забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-golovin-gotov-k-la-lige-betis-real-sos-edad-barselona-podoshli-by-emu/
Александр Головин
ФК Монако
Рауль Рианчо
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