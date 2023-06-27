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«Реал» и Мбаппе договорились о переходе форварда в 2024 году, если не оформят трансфер этим летом

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал» и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подготовили несколько вариантов перехода игрока в клуб.

По информации Foot Mercato, 24-летний футболист может присоединиться к мадридцам уже этим летом, если будет достигнут прогресс в переговорах между клубами. Однако, если этот вариант не удастся реализовать, у Мбаппе и «Реала» есть договоренность о переходе игрока в клуб по истечении контракта в 2024 году.

«ПСЖ» не хочет терять нападающего бесплатно. Парижане намерены либо продлить контракт с ним, либо продать этим летом. Сам игрок уже сообщил, что не станет активировать опцию продления соглашения до 2025 года.

В пятницу, 23 июня, издание PSG Community объявило о том, что «Реал» договорился о покупке Мбаппе за 250 миллионов евро.

«ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако» в августе 2017 года, а год спустя выкупил игрока за 180 миллионов евро. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.

Источник: Foot Mercato
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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