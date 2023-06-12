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Сегодня, 06:35

«Реал» интересуется форвардом «Лилля» Дэвидом

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в «Реале», сообщает TMW.

По информации издания, «сливочные» рассматривают покупку канадца в качестве альтернативы форварду «Тоттенхэма» Гарри Кейну. Мадридский клуб не устраивает цена за английского нападающего.

Сообщается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти планирует посмотреть игру Дэвида вживую в составе сборной Канады.

Действующий контракт форварда с французской командой рассчитан до июня 2025 года.

23-летний Дэвид сыграл 40 матчей за «Лилль» в прошедшем сезоне во всех турнирах, забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи.

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