Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:27

«Реал» не будет покупать Мбаппе летом

Виктория Кравченко
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Реал» не будет покупать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает SER.

По данным источника, руководство мадридского клуба не хочет приобретать француза, даже если он покинет парижан на правах свободного агента.

В «Реале» приняли решение отказаться от Мбаппе, так как его подписание повлечет за собой серьезную финансовую нагрузку для клуба. Также мадридцы стремятся подписывать молодых футболистов. Форварду в 2024 году исполнится 26 лет. Позицию нападающего займет 17-летний Эндрик. Он перейдет в «Реал» летом 2024-го, когда ему исполнится 18 лет.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета следующего года. В этом сезоне лиги 1 футболист провел 10 матчей, забил 10 голов и сделал 1 ассит.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
1
Обсудить
Читайте также
Кучеров и Панарин разрывают НХЛ. Набирают в каждом матче и приносят победы своим клубам
Фигуристка Акатьева готовится к этапам «Гран-при России» в Самаре и Москве
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
«Реал» сделал официальное заявление по ситуации с Мбаппе
Эпоха Месси и Роналду закончилась. Кто теперь будет главным претендентом на «Золотой мяч» в ближайшее десятилетие
Мама Мбаппе рассказала, за кого сын болел в детстве
10 футболистов с самыми высокими доходами в 2023-м по версии Forbes. Роналду — первый, а кто за ним?
«ПСЖ» на этой неделе сделает Мбаппе последнее предложение по новому контракту
Мбаппе забил 42-й гол за сборную Франции и обошел Платини
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алдонин считает, что Головину будет сложно конкурировать с Мбаппе за звание лучшего игрока лиги 1