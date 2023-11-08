«Реал» не будет покупать Мбаппе летом

«Реал» не будет покупать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает SER.

По данным источника, руководство мадридского клуба не хочет приобретать француза, даже если он покинет парижан на правах свободного агента.

В «Реале» приняли решение отказаться от Мбаппе, так как его подписание повлечет за собой серьезную финансовую нагрузку для клуба. Также мадридцы стремятся подписывать молодых футболистов. Форварду в 2024 году исполнится 26 лет. Позицию нападающего займет 17-летний Эндрик. Он перейдет в «Реал» летом 2024-го, когда ему исполнится 18 лет.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета следующего года. В этом сезоне лиги 1 футболист провел 10 матчей, забил 10 голов и сделал 1 ассит.