«Реал» не будет пытаться подписать Мбаппе любой ценой

«Реал» изменил позицию в отношении нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает As, мадридский клуб по-прежнему заинтересован в 24-летнем футболисте, но не будет подписывать его любой ценой.

«Реал» дал Мбаппе время на ответ до 15 января. Если нападающий не примет предложение до этой даты, команда из Мадрида больше не будет его убеждать и откажется от сделки.

Ранее появилась информация, что Мбаппе подпишет новое соглашение с «ПСЖ» при условии, что оно будет долгосрочным.

В текущем сезоне Мбаппе провел 14 матчей в лиге 1, в которых забил 15 голов и отметился 2 результативными передачами.