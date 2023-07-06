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Сегодня, 20:37

«Реал» предложит Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, мадридцы уже приготовили для 24-летнего француза пятилетний контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год плюс бонусы. «ПСЖ» готов продать Мбаппе в ближайшие дни, если он не подпишет новое соглашение с клубом.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи публично раскритиковал Мбаппе за отказ продлевать контракт с клубом. Он исключил вероятность того, что форвард бесплатно покинет команду летом следующего года, когда завершится его контракт с парижанами.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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