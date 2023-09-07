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Сегодня, 00:54

Экс-игрок «Арсенала» Рене-Аделаид перешел в фарм-клуб «Лиона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лион» объявил о переходе полузащитника Джеффа Рене-Аделаиа в РВДМ. У клубов один владелец — американский бизнесмен Джон Текстер.

25-летний француз перешел в бельгийский клуб бесплатно. Однако «Лион» получит 40 процентов от суммы, за которую будет продан игрок в другую команду.

Рене-Аделаид выступает за «Лион» с 2019 года. Вторую часть сезона-2022/23 футболист провел в аренде в «Труа», за который сыграл 6 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Футбол
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 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
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 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
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 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
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 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
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 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
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 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
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 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
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 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
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 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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17.09 00:00
Клермон Фут – Нант
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17.09 00:00
Ланс – Метц
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Лорьян – Монако
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17.09 00:00
Лион – Гавр
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17.09 00:00
Марсель – Тулуза
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17.09 00:00
ПСЖ – Ницца
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17.09 00:00
Реймс – Брест
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17.09 00:00
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