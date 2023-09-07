Экс-игрок «Арсенала» Рене-Аделаид перешел в фарм-клуб «Лиона»

«Лион» объявил о переходе полузащитника Джеффа Рене-Аделаиа в РВДМ. У клубов один владелец — американский бизнесмен Джон Текстер.

25-летний француз перешел в бельгийский клуб бесплатно. Однако «Лион» получит 40 процентов от суммы, за которую будет продан игрок в другую команду.

Рене-Аделаид выступает за «Лион» с 2019 года. Вторую часть сезона-2022/23 футболист провел в аренде в «Труа», за который сыграл 6 матчей и отдал 1 результативную передачу.