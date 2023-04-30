«Ренн» на своем поле обыграл «Анже»

«Ренн» на своем поле обыграл «Анже» в матче 33-го тура чемпионата Франции — 4:2.

В составе победителей голы забили Амин Гуири и Жереми Доку, оформивший дубль. У «Анже» отличились Набиль Бенталеб и Ибраима Ниане, Седрик Унтонджи забил мяч в свои ворота.

«Ренн» занимает 6-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 56 очков. «Анже» располагается на 20-й строчке — 14 очков.

В другом матче «Клермон» дома обыграл «Реймс» — 1:0.

Автором забитого гола стал Грежон Кией на 4-й минуте.

«Клермон» идет на 8-м месте в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Реймс» находится на 10-й строчке с 47 очками.

В параллельном матче «Ницца» на выезде одержала победу над «Труа» — 1:0.

Отличился Хишам Будауи на 2-й минуте встречи.

«Ницца» занимает 9-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 48 очков. «Труа» с 22 очками располагается на 18-й строчке.