0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 00:55

«Лилль» обыграл «Ренн», Кабелла забил победный гол

Сергей Разин
корреспондент
4 февраля. «Ренн» — «Лилль» (1:3).
Фото AFP
Telegram Дзен

«Лилль» в матче 22-го тура чемпионата Франции обыграл «Ренн» со счетом 3:1.

На гол Амина Гуири гости ответили точными ударами Эдона Жегрова, Реми Кабелла и Андре Гомеша.

После этого матча «Лилль» с 38 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Ренн» с 40 очками — на пятой строчке.

Франция. Лига 1. 22-й тур
04 февр, 23:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
1:3
Лилль

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Реми Кабелла
ФК Лилль
ФК Ренн
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби
Офицер США в отставке рассказал об уловке Вашингтона в отношении Киева
Захарова высмеяла заявление МИД Франции о звонках Макрона Путину
Норвежскую журналистку изумила выставка о детях Донбасса в Москве
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 63 российских бойцов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Селюк — об интересе «Боруссии» к Головину: «Если «Монако» сейчас попросит 40 миллионов, то интересоваться не будут»

Лига 1: «ПСЖ» победил «Тулузу», «Клермон Фут» — «Монако» и другие матчи 22-го тура