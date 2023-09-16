«Ренн» и «Лилль» сыграли вничью

«Ренн» и «Лилль» сыграли вничью в матче 5-го тура чемпионата Франции — 2:2.

У хозяев отличились Лоранс Ассиньон и Ибрахим Салах. У гостей отметились Лени Йоро и Бафоде Диаките.