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Франция

27 мая, 23:50

«Монако» проиграл «Ренну», Головина заменили во втором тайме

Мария Гусева
«Ренн» обыграл «Монако» в матче лиги 1.
Фото Global Look Press
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«Монако» на выезде проиграл «Ренну» в матче 37-го тура чемпионата Франции — 0:2.

Забитыми голами отметились полузащитник Ловро Майер и нападающий Амин Гуири.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе. Его заменили на 72-й минуте на Крепина Диатта.

«Монако» занимает 6-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 65 очков. «Ренн» с таким же количеством баллов располагается на 5-й строчке, опережая монегасков по дополнительным показателям.

Франция. Лига 1. 37-й тур
27 мая, 22:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
2:0
Монако

В параллельном матче «Анже» дома обыграл «Труа» — 2:1.

Франция. Лига 1. 37-й тур
27 мая, 22:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
2:1
Труа


«Ланс» на своем поле разгромил «Аяччо» — 3:0.

Франция. Лига 1. 37-й тур
27 мая, 22:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
3:0
Аяччо

«Нант» на выезде проиграл «Лиллю» — 1:2.

Франция. Лига 1. 37-й тур
27 мая, 22:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
2:1
Нант

«Марсель» на своем поле потерпел поражение от «Бреста» — 1:2.

Франция. Лига 1. 37-й тур
27 мая, 22:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
1:2
Брест
0
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