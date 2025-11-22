«Ренн» и «Монако» сыграют в чемпионате Франции 22 ноября

«Ренн» и «Монако» встретятся в 13-м туре чемпионата Франции в субботу, 22 ноября. Матч на стадионе «Роазон Парк» в Ренне начинается в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур.

22 ноября, 21:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)

Ключевые события и результат игры «Ренн» — «Монако» изучайте в матч-центре нашего сайта.

Матч лиги 1 в Ренне в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен при наличии подписки.

После 12 туров чемпионата Франции «Ренн» занимает восьмое место в турнирной таблице с 18 очками. «Монако» с 20 очками идет шестым в чемпионате.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне провел во всех турнирах 9 матчей и забил 2 гола.