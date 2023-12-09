«Монако» в гостях обыграл «Ренн», Головин отыграл весь матч

«Монако» на выезде обыграл «Ренн» в матче 15-го тура французской лиги 1 — 2:1.

Голы забили на 58-й минуте забил Вандерсон на 58-й минуте и Юссуф Фофана на 85-й. Две результативные передачи отдал Фоларин Балоган.На 89-й минуте хозяева отыграли один мяч — с пенальти отличился Бенжамин Буриго.

Гости играли в меньшинстве с 75-й минуты — с поля был удален автор первого гола Вандерсон , получивший вторую желтую карточку.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Он получил желтую карточку на 75-й минуте.

«Монако» (30 очков) идет на 2-м месте в лиге 1. «Ренн» (15) занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.