«Монако» в гостях обыграл «Ренн», Головин отыграл 90 минут

«Монако» на выезде обыграл «Ренн» в матче 15-го тура французской лиги 1 — 2:1.

Голы у гостей забили на 58-й минуте Вандерсон и Юссуф Фофана на 85-й. Две результативные передачи отдал Фоларин Балоган. На 89-й минуте хозяева отыграли один мяч — с пенальти отличился Бенжамин Буриго.

«Монако» играл в меньшинстве с 75-й минуты — с поля был удален автор первого гола Вандерсон, получивший вторую желтую карточку.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин был заменен на первой компенсированной минуте.

«Монако» (30 очков) идет на 2-м месте в лиге 1. «Ренн» (15) занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.