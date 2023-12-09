Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:20

«Монако» в гостях обыграл «Ренн», Головин отыграл 90 минут

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
«Монако» в гостях обыграл «Ренн».
Фото AFP
Telegram Дзен

«Монако» на выезде обыграл «Ренн» в матче 15-го тура французской лиги 1 — 2:1.

Голы у гостей забили на 58-й минуте Вандерсон и Юссуф Фофана на 85-й. Две результативные передачи отдал Фоларин Балоган. На 89-й минуте хозяева отыграли один мяч — с пенальти отличился Бенжамин Буриго.

«Монако» играл в меньшинстве с 75-й минуты — с поля был удален автор первого гола Вандерсон, получивший вторую желтую карточку.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин был заменен на первой компенсированной минуте.

«Монако» (30 очков) идет на 2-м месте в лиге 1. «Ренн» (15) занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 15-й тур
09 дек, 19:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
1:2
Монако

Источник: Турнирная таблица лиги 1
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Ренн
1
0
Читайте также
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Монако» в гостях обыграл «Ренн», Головин отыграл весь матч