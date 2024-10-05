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5 октября, 23:59

«Монако» победил «Ренн» и вышел в лидеры лиги 1

Алина Савинова
5 октября. «Монако» победил «Ренн» в матче лиги 1 (2:1).
Фото Reuters
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«Монако» на выезде обыграл «Ренн» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 2:1.

У гостей в этой встрече отличились Тило Керер и Фоларин Балоган. В обоих эпизодах ассистировал Элиесс Бен-Сегир. Единственный гол хозяев на счету Людовика Бла.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 70-й минуте, заменив Бен-Сегира.

После этой игры «Монако» с 19 очками поднялся на промежуточное первое место в лиге 1, обойдя «ПСЖ», у которого 16 баллов и еще один матч в запасе. «Ренн» (7) занимает 10-ю позицию.

Франция. Лига 1. 7-й тур
05 окт, 22:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
1:2
Монако

Футбол
ФК Монако
ФК Ренн

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