Франция. Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
22 ноября, 22:55

«Монако» вдесятером крупно уступил «Ренну», Головин провел весь матч в запасе

Руслан Минаев

«Монако» на выезде проиграл «Ренну» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 1:4.

У гостей отличился Мика Биерит. У хозяев голы забили Абдельхамид Аит Будлал, Махди Камара, Бриль Эмболо и Людовик Блас.

Гости с 66-й минуты играли вдесятером после удаления Дениса Закарии. Хавбек монегасков Александр Головин провел весь матч в запасе. За «Монако» дебютировал Поль Погба.

«Ренн» одержал третью победу подряд и с 21 очком занимает 5-е место в таблице Лиги 1. «Монако» проиграл третий матч подряд и с 20 очками — на 8-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур.
22 ноября, 21:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
4:1
Монако
3

    22.11.2025

  • Братчанин

    Матч проводят на поле, а в запасе - сидят

    22.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    И зачем тренера-то меняли?

    22.11.2025

