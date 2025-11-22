«Монако» вдесятером крупно уступил «Ренну», Головин провел весь матч в запасе

«Монако» на выезде проиграл «Ренну» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 1:4.

У гостей отличился Мика Биерит. У хозяев голы забили Абдельхамид Аит Будлал, Махди Камара, Бриль Эмболо и Людовик Блас.

Гости с 66-й минуты играли вдесятером после удаления Дениса Закарии. Хавбек монегасков Александр Головин провел весь матч в запасе. За «Монако» дебютировал Поль Погба.

«Ренн» одержал третью победу подряд и с 21 очком занимает 5-е место в таблице Лиги 1. «Монако» проиграл третий матч подряд и с 20 очками — на 8-й строчке.