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Сегодня, 21:00

«Ренн» — «Монако»: смотреть трансляцию матча лиги 1 Франции онлайн

«Ренн» встретится с «Монако» в 7-м туре чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ренн» и «Монако» встретятся в 7-м туре французской лиги 1 в субботу, 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Роазон Парк» в Ренне, начало — в 22.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция и другой контент стримингового сервиса доступны по подписке.
Ключевые события игры «Ренн» — «Монако» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Франция. Лига 1. 7-й тур
05 окт, 22:00. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
Монако

В шести турах чемпионата Франции «Ренн» набрал 7 очков, «Монако» — 16. Команда российского полузащитника Александра Головина делит первое место в лиге с «ПСЖ». В 6-м туре «Ренн» уступил парижскому клубу (1:3), а «Монако» победил «Монпелье» (2:1).

Футбол
ФК Монако
ФК Ренн

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