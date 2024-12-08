Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:06

«Нант» победил «Ренн» и прервал 10-матчевую безвыигрышную серию

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Нант» дома обыграл «Ренн» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 89-й минуте забил Мозес Симон. Гол защитника красно-черных Кристофера Ву в добавленное время был отменен из-за игры рукой.

Гости с 45+4-й минуты играли в меньшинстве после удаления с поля защитника Микаила Файе.

«Ренн» с 14 очками занимает 12-е место в турнирной таблице лиги 1. «Нант» прервал безвыигрышную серию из 10 матчей и поднялся на 13-ю строчку с 14 баллами.

Франция. Лига 1. 14-й тур
08 дек, 19:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
1:0
Ренн

Другой матч дня «Страсбур» — «Реймс» завершился нулевой ничьей. У «Реймса» 19 очков и девятая позиция в чемпионате Франции, у «Страсбура» (14) — 14-е место.

Франция. Лига 1. 14-й тур
08 дек, 19:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
0:0
Реймс

Футбол
ФК Нант
ФК Реймс
ФК Ренн
ФК Страсбур
Читайте также
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце 8 декабря
Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в жуткое ДТП
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
Международный день художника отметят 8 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя