«Нант» победил «Ренн» и прервал 10-матчевую безвыигрышную серию

Сегодня, 21:06
«Нант» дома обыграл «Ренн» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 1:0.
Единственный гол на 89-й минуте забил Мозес Симон. Гол защитника красно-черных Кристофера Ву в добавленное время был отменен из-за игры рукой.
Гости с 45+4-й минуты играли в меньшинстве после удаления с поля защитника Микаила Файе.
«Ренн» с 14 очками занимает 12-е место в турнирной таблице лиги 1. «Нант» прервал безвыигрышную серию из 10 матчей и поднялся на 13-ю строчку с 14 баллами.
Другой матч дня «Страсбур» — «Реймс» завершился нулевой ничьей. У «Реймса» 19 очков и девятая позиция в чемпионате Франции, у «Страсбура» (14) — 14-е место.