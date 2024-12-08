«Нант» победил «Ренн» и прервал 10-матчевую безвыигрышную серию

«Нант» дома обыграл «Ренн» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 89-й минуте забил Мозес Симон. Гол защитника красно-черных Кристофера Ву в добавленное время был отменен из-за игры рукой.

Гости с 45+4-й минуты играли в меньшинстве после удаления с поля защитника Микаила Файе.

«Ренн» с 14 очками занимает 12-е место в турнирной таблице лиги 1. «Нант» прервал безвыигрышную серию из 10 матчей и поднялся на 13-ю строчку с 14 баллами.

Другой матч дня «Страсбур» — «Реймс» завершился нулевой ничьей. У «Реймса» 19 очков и девятая позиция в чемпионате Франции, у «Страсбура» (14) — 14-е место.