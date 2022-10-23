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23 октября, 23:13

«Ренн» объявил о продлении контракта с полузащитником Ловро Майером

Мария Гусева

«Ренн» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Ловро Майером.

Срок нового соглашения с 24-летним хорватом рассчитан до 30 июня 2027 года. Майер перешел в «Ренн» в 2021 году из загребского «Динамо».

«В прошлом сезоне мы добились отличных результатов, и я хочу продолжать в том же духе. Я хочу продолжать расти вместе с клубом. После дебюта в «Ренне» я чувствовал себя очень хорошо. Это не меняется, и я действительно очень счастлив. Я верю в эту команду, в персонал и в тренера. Мы все еще можем делать великие дела. Наши результаты доказывают это. Очень важно чувствовать доверие команды», — цитирует пресс-служба клуба Майера.

В нынешнем сезоне он провел за «Ренн» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Футбол
ФК Ренн
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