«Ренн» объявил о продлении контракта с полузащитником Ловро Майером

«Ренн» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Ловро Майером.

Срок нового соглашения с 24-летним хорватом рассчитан до 30 июня 2027 года. Майер перешел в «Ренн» в 2021 году из загребского «Динамо».

«В прошлом сезоне мы добились отличных результатов, и я хочу продолжать в том же духе. Я хочу продолжать расти вместе с клубом. После дебюта в «Ренне» я чувствовал себя очень хорошо. Это не меняется, и я действительно очень счастлив. Я верю в эту команду, в персонал и в тренера. Мы все еще можем делать великие дела. Наши результаты доказывают это. Очень важно чувствовать доверие команды», — цитирует пресс-служба клуба Майера.

В нынешнем сезоне он провел за «Ренн» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.