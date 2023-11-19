«Ренн» объявил об уходе Женезьо с поста главного тренера, команду снова возглавил Жюльен Стефан

Главный тренер «Ренна» Бруно Женезьо покинул команду, сообщается на официальном сайте французского клуба.

Контракт с 57-летним французом расторгнут по соглашению сторон. Он возглавлял команду с марта 2021 года. Клуб отметил, что на досрочный уход специалиста повлияли личные причины.

Вместо Женезьо «Ренн» возглавил Жюльен Стефан, который уже работал в клубе с 2012 по 2021 годы. С 2018 по 2021 годы он был главным тренером «Ренна».

«Ренн» с 12 очками занимает 13-е место в лиге 1 после 12 матчей.