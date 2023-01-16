Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 00:39

«ПСЖ» проиграл «Ренну» и потерпел второе поражение в сезоне лиги 1

Иван Шитик
Корреспондент
16 января. «Ренн» — «ПСЖ» — 1:0.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«ПСЖ» проиграл на выезде «Ренну» в матче 19-го тура чемпионата Франции со счетом 0:1.

Автором единственного мяча в середине второго тайма стал защитника Амари Траоре.

В основном составе «ПСЖ» на эту игру вышел 16-летний хавбек Уоррен Заир-Эмери. Он оказался самый молодым игроком в истории «ПСЖ», сыгравшим в стартовом составе в чемпионате Франции (16 лет и 313 дней).

«ПСЖ» потерпел второе поражение в нынешнем сезоне лиги 1. Команда сохраняет первую строчку в турнирной таблице (47 очков), но теперь опережает ближайшего преследователя — «Ланс» — только на 3 балла.

«Ренн» занимает пятое место в чемпионате, имея в активе 37 очков.

Франция. Лига 1. 19-й тур
15 янв, 22:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
1:0
ПСЖ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
2
5
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бетина Попова: «Запрещать шоу в минус 20 не нужно, но стоит рассмотреть переносы»
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
Женщина пыталась в термосе вывезти на Украину оружейные микросхемы
Глава YASNO ДТЭК Коваленко сообщил об огромном дефиците электроэнергии на Украине
Город во Франции отказался принимать деньги от РФ за места на кладбище
Путин ответил на вопросы журналистов и провел заседание Госсовета. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Полузащитник Заир-Эмери стал самым молодым игроком в стартовом составе «ПСЖ» в чемпионате Франции

Лига 1: «Монако» разгромил «Аяччо», «Ренн» победил «ПСЖ» и другие матчи 19-го тура