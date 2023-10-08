Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:30

«Ренн» — «ПСЖ»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)

Матч лиги 1 «Ренн» — «ПСЖ» начнется в 21:45 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;ПСЖ&amp;quot;.
Фото AFP
Telegram Дзен

«ПСЖ» на выезде сыграет против «Ренна» в матче 8-го тура лиги 1 в воскресенье, 8 октября. Встреча пройдет на стадионе Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) в Ренне, Франция. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Франция. Лига 1. 8-й тур
08 окт, 21:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
ПСЖ

Бесплатная видеотрансляция матча «Ренн» — «ПСЖ» будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. Следить за ключевыми событиями противостояния чемпионата Франции по футболу можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

«Ренн» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков. «ПСЖ» идет на пятом месте в чемпионате Франции, набрав всего 12 очков.

Последняя очная игра оппонентов закончилась со счетом 2:0 в пользу «Ренна».

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
0
Читайте также
Зидан посетил матч «Реала» с «Осасуной»
«Интерпол допрашивал меня как свидетеля». Загадочный трансфер бывшего вратаря сборной России
Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ланс» и «Лилль» сыграли вничью в лиге 1