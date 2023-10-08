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Франция

8 октября, 23:39

«ПСЖ» победил «Ренн» в матче лиги 1, у Хакими гол и результативная передача

Ана Горшкова
Корреспондент
«ПСЖ» обыграл «Ренн».
Фото AFP
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«ПСЖ» на выезде обыграл «Ренн» в матче 8-го тура чемпионата Франции — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк».

Голы у парижан забили Витинья (32-я минута), Ашраф Хакими (36-я) и Рандаль Коло Муани (58-я). За «Ренн» отличился Амин Гуири (56-я). У Хакими еще на счету результативная передача.

«ПСЖ» набрал 15 очков и занимает третье место в лиге 1. Следующий матч команда проведет 21 октября против «Страсбура».

«Ренн» находится на восьмой строчке (11 очков) и 22 октября сыграет с «Лорьяном».

Франция. Лига 1. 8-й тур
08 окт, 21:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
1:3
ПСЖ
Источник: Таблица лиги 1
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
1
0
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«Ренн» — «ПСЖ»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)