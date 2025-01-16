«Ренн» проиграл «Труа» и вылетел из Кубка Франции

«Труа», выступающий во втором дивизионе Франции, обыграл «Ренн» в 1/16 финала Кубка Франции — 1:0. Единственный гол забил нападающий Уэсли Саид.

В других матчах среды, 15 января, «Лорьян» потерпел поражение от «Канна» (1:2), выступающего в четвертом дивизионе, «Тулуза» победила «Лаваль» (2:1), «Анже» выиграл у «Кевийи-Руана» (3:2), «Стад Бриошен» по пенальти обыграл «Анси» (1:1, пен. — 4:3), «Брест» одержал победу над «Нантом» (2:1), а «Страсбур» только в серии пенальти сумел переиграть любительский «Таон» (2:2, пен. — 5:3).