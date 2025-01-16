Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 01:44

«Ренн» проиграл «Труа» и вылетел из Кубка Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Труа», выступающий во втором дивизионе Франции, обыграл «Ренн» в 1/16 финала Кубка Франции — 1:0. Единственный гол забил нападающий Уэсли Саид.

Франция. Кубок. 1/16 финала
15 янв, 20:30. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
1:0
Ренн

В других матчах среды, 15 января, «Лорьян» потерпел поражение от «Канна» (1:2), выступающего в четвертом дивизионе, «Тулуза» победила «Лаваль» (2:1), «Анже» выиграл у «Кевийи-Руана» (3:2), «Стад Бриошен» по пенальти обыграл «Анси» (1:1, пен. — 4:3), «Брест» одержал победу над «Нантом» (2:1), а «Страсбур» только в серии пенальти сумел переиграть любительский «Таон» (2:2, пен. — 5:3).

Франция. Кубок. 1/16 финала
15 янв, 20:30. Stade Pierre de Coubertin (Канны)
Канн
2:1
Лорьян
Франция. Кубок. 1/16 финала
15 янв, 20:30. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
2:1
Лаваль
Франция. Кубок. 1/16 финала
15 янв, 20:30. Stade Robert Diochon (Ле-Пети-Кевийи)
Кевийи-Руан
2:3
Анже
Франция. Кубок. 1/16 финала
15 янв, 20:30. Stade Fred Aubert (Сен-Брие)
Стад Бриошен
1:1
Анси
Франция. Кубок. 1/16 финала
15 янв, 20:30. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
2:1
Нант
Франция. Кубок. 1/16 финала
15 янв, 20:30. Stade de la Colombiere (Эпиналь)
Таон
2:2
Страсбур

Футбол
ФК Анже
ФК Брест
ФК Канн
ФК Кевийи
ФК Лорьян
ФК Нант
ФК Ренн
ФК Страсбур
ФК Труа
ФК Тулуза
Читайте также
Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
ГД приняла в I чтении проект о введении «периода охлаждения» по потребкредитам
Трусова находится на третьем месяце беременности
В МИД Армении вызвали посла России
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Сегодня
Вчера
Неделя