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Сегодня, 15:37

Решение о новом контракте для Дешама со сборной Франции могут принять 7 января

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, скорее всего, сохранит свой пост, пишет Le Parisien.

На этой неделе тренер провел встречу с президентом Федерации футбола Франции (FFF) Ноэлем Ле Гре. Оба специалиста выразили желание продолжить сотрудничество.

Решение о подписании нового контракта с тренером может быть принято на заседании исполкома FFF, которое состоится 7 января.

54-летний Дешам руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги наций (2021) и серебряными призерами двух турниров: чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).

18 декабря сборная Франции проиграла команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти) в финале чемпионата мира в Катаре.

После игры президент Франции Эммануэль Макрон попросил Дешама остаться на посту главного тренера национальной команды.

Дидье Дешам
Сборная Франции по футболу
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