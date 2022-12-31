Решение о новом контракте для Дешама со сборной Франции могут принять 7 января

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, скорее всего, сохранит свой пост, пишет Le Parisien.

На этой неделе тренер провел встречу с президентом Федерации футбола Франции (FFF) Ноэлем Ле Гре. Оба специалиста выразили желание продолжить сотрудничество.

Решение о подписании нового контракта с тренером может быть принято на заседании исполкома FFF, которое состоится 7 января.

54-летний Дешам руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги наций (2021) и серебряными призерами двух турниров: чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).

18 декабря сборная Франции проиграла команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти) в финале чемпионата мира в Катаре.

После игры президент Франции Эммануэль Макрон попросил Дешама остаться на посту главного тренера национальной команды.