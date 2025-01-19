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«Гавр» без Кузяева в составе сыграл вничью с «Реймсом»

Алина Савинова
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«Гавр» на выезде сыграл вничью с «Реймсом» в матче 18-го тура чемпионата Франции — 1:1.

На гол полузащитника команды хозяев Маршалла Манетзи гости ответили точным ударом Аруны Санганте.

Российский полузащитник темно-синих Далер Кузяев пропустил вторую игру подряд. Ранее он также не принял участия в матче с «Лансом». В клубе заявили, что 32-летний футболист восстанавливается после небольшого повреждения, полученного во время встречи с «Марселем» 5 января.

«Гавр» продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до семи матчей. Команда с 13 очками занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице лиги 1. У «Реймса» 21 балл и 13-я строчка.

Франция. Лига 1. 18-й тур
19 янв, 19:15. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:1
Гавр

В параллельном матче дня «Анже» на своем поле победил «Осер» (2:0). Гости с 22-й минуты играли в меньшинстве.

Франция. Лига 1. 18-й тур
19 янв, 19:15. Raymond Kopa (Анже)
Анже
2:0
Осер
Футбол
ФК Анже
ФК Гавр
ФК Осер
ФК Реймс
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