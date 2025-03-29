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29 марта, 16:00

«Реймс» — «Марсель»: трансляция матча лиги 1 онлайн

«Реймс» и «Марсель» сыграют в чемпионате Франции 29 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Реймс» и «Марсель» сыграют в 27-м туре лиги 1 в субботу, 29 марта. Матч пройдет на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Оkko Спорт». Просмотр контента сервиса возможен при наличии подписки.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Реймс» — «Марсель» в матч-центре нашего сайта.

Франция. Лига 1. 27-й тур.
29 марта, 19:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
3:1
Марсель

После 26 туров чемпионата Франции-2024/25 «Реймс» набрал 23 очка и занимал 15-е место в таблице. У «Марселя» — 49 очков и вторая строчка.

Красно-белые в предыдущем туре сыграли вничью с «Брестом» (0:0), а бело-голубые — уступили «ПСЖ» (1:3).

ФК Марсель
ФК Реймс
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