«Реймс» и «Марсель» сыграют в чемпионате Франции 29 марта

«Реймс» и «Марсель» сыграют в 27-м туре лиги 1 в субботу, 29 марта. Матч пройдет на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция) и начнется в 19.00 по московскому времени.

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Франция. Лига 1. 27-й тур.

29 марта, 19:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)

После 26 туров чемпионата Франции-2024/25 «Реймс» набрал 23 очка и занимал 15-е место в таблице. У «Марселя» — 49 очков и вторая строчка.

Красно-белые в предыдущем туре сыграли вничью с «Брестом» (0:0), а бело-голубые — уступили «ПСЖ» (1:3).