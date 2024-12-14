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«Реймс» — «Монако»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Реймс» и «Монако» сыграют в чемпионате Франции 14 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Полузащитник «Монако» Александр Головин.
Фото Global Look Press
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«Реймс» и «Монако» сыграют в 15-м туре чемпионата Франции в субботу, 14 декабря. Матч, который пройдет на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция), начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч лиги 1 покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», просмотр контента которой возможен по платной подписке.

Ключевые события и результат игры «Реймс» — «Монако» можно изучать в матч-центре сайта «СЭ».

Франция. Лига 1. 15-й тур
14 дек, 23:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
Монако

После 14 туров «Реймс» с 19 очками занимает 10-е место в таблице, у «Монако» — 29 очков и третья строчка.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне провел 11 матчей и забил два гола в лиге 1. Еще шесть игр и одна голевая передача у футболиста в Лиге чемпионов.

ФК Монако
ФК Реймс
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