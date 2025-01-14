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«Реймс» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Кубка Франции

«Реймс» и «Монако» сыграют в Кубке Франции 14 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Реймс» и «Монако» сыграют в 1/16 финала Кубка Франции во вторник, 14 января. Матч пройдет на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция) и начнется в 22.45 по московскому времени.

Встречу Кубка Франции в прямом эфире покажет телеканал «СТАРТ» (на сайте и в группе «ВК Видео»). Начало трансляции — в 22.35, за 10 минут до стартового свистка.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Реймс» — «Монако» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Франция. Кубок. 1/16 финала
14 янв, 22:45. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
Монако

На предыдущих стадиях Кубка «Монако» обыграл «Л'Юнион Сен-Жан» (4:1), а «Реймс» — «Стиль-Мюциг» (3:1).

Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне во всех турнирах провел 20 матчей, на его счету два гола и одна голевая передача.

ФК Монако
ФК Реймс
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