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Сегодня, 01:01

«Монако» без Головина проиграл «Реймсу» в Кубке Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Реймс» в серии пенальти выиграл у «Монако» в матче 1/16 финала Кубка Франции — 1:1 (пен. — 3:1). Игра прошла на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе.

В конце первого тайма защитник шампаньцев Седрик Кипре открыл счет. «Монегаски» отыгрались на 70-й минуте — отличился Мохамед Салиссу. В серии пенальти точнее оказались игроки «Реймса».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин участия в этой встрече не приминал.

Следующий соперник шампаньского клуба определится после жеребьевки.

Футбол
ФК Монако
ФК Реймс
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