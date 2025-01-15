«Монако» без Головина проиграл «Реймсу» в Кубке Франции

«Реймс» в серии пенальти выиграл у «Монако» в матче 1/16 финала Кубка Франции — 1:1 (пен. — 3:1). Игра прошла на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе.

В конце первого тайма защитник шампаньцев Седрик Кипре открыл счет. «Монегаски» отыгрались на 70-й минуте — отличился Мохамед Салиссу. В серии пенальти точнее оказались игроки «Реймса».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин участия в этой встрече не приминал.

Следующий соперник шампаньского клуба определится после жеребьевки.