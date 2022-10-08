«ПСЖ» в меньшинстве сыграл вничью с «Реймсом»

«Реймс» и «ПСЖ» сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом — 0:0.

Парижане с 41-й минуты матча играли в меньшинстве. Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос был удален с поля. Он получить две желтые карточки подряд за 30 секунд.

Отметим, что Лионель Месси не сыграл в этом матч из-за травма икроножной мышцы, которую получил в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:1).

«ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате Франции, имея на счету 26 очков. На втором месте «Марсель», у которого 23 очка.

«Реймс» находится на 16-й позиции, набрав 8 очков в 10 матчах.