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Франция

8 октября, 23:55

«ПСЖ» в меньшинстве сыграл вничью с «Реймсом»

Анна Горшкова
Корреспондент
«Реймс» — «ПСЖ».
Фото Reuters

«Реймс» и «ПСЖ» сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом — 0:0.

Парижане с 41-й минуты матча играли в меньшинстве. Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос был удален с поля. Он получить две желтые карточки подряд за 30 секунд.

Отметим, что Лионель Месси не сыграл в этом матч из-за травма икроножной мышцы, которую получил в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:1).

«ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате Франции, имея на счету 26 очков. На втором месте «Марсель», у которого 23 очка.

«Реймс» находится на 16-й позиции, набрав 8 очков в 10 матчах.

Франция. Лига 1. 10-й тур
08 окт, 22:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
0:0
ПСЖ

Серхио Рамос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
1
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