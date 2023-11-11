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«Реймс» — «ПСЖ»: прямая трансляция матча французской лиги (видео)

«ПСЖ» сыграет с «Реймсом» в чемпионате Франции 11 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки «ПСЖ».
Фото AFP
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«ПСЖ» на выезде сыграет с «Реймсом» в матче 12-го тура чемпионата Франции 11 ноября, в субботу. Игра пройдет на стадионе Stade Auguste Delaune в Реймсе, Франция. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Франция. Лига 1. 12-й тур
11 нояб, 19:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
ПСЖ

Ключевые события противостояния «Реймс» — «ПСЖ» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Встречу в прямом эфире можно посмотреть бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Последняя очная встреча соперников прошла в январе 2023 года и завершилась вничью со счетом 1:1.

По итогам 11 туров «ПСЖ» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице лиги 1, а «Реймс» с 20 баллами располагается на 4 строчке.

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Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
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