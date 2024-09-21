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«Реймс» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча лиги 1

«Реймс» сыграет с «ПСЖ» в чемпионата Франции 21 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Reuters
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«Реймс» и «ПСЖ» сыграют в 5-м туре лиги 1 в субботу, 21 сентября. Игра состоится на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Реймс» — «ПСЖ» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию игры в России в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт» по платной подписке.

Российский голкипер Матвей Сафонов перешел в парижскую команду в июне 2024 года. Соглашение с 25-летним вратарем действует до лета 2029-го.

Франция. Лига 1. 5-й тур
21 сент, 22:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
ПСЖ

Чемпионат Франции: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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