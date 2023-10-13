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Франция

Сегодня, 01:47

Риера стал новым тренером «Бордо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бордо» на официальном сайте объявил о назначении Альберта Риеры на пост главного тренера команды.

41-летний испанец в четверг подписал с французским клубом контракт до 2025 года. Он заменил Давида Гийона, который был уволен 7 октября после поражения от «Лаваля» (0:1).

Ранее Риеры работал ассистентом тренера в «Галатасарае», а также тренировал «Олимпию» и «Целе». Во время карьеры игрока Риера с 2003 по 2005 год выступал за «Бордо».

После 10 туров «Бордо» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

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