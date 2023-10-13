Риера стал новым тренером «Бордо»

«Бордо» на официальном сайте объявил о назначении Альберта Риеры на пост главного тренера команды.

41-летний испанец в четверг подписал с французским клубом контракт до 2025 года. Он заменил Давида Гийона, который был уволен 7 октября после поражения от «Лаваля» (0:1).

Ранее Риеры работал ассистентом тренера в «Галатасарае», а также тренировал «Олимпию» и «Целе». Во время карьеры игрока Риера с 2003 по 2005 год выступал за «Бордо».

После 10 туров «Бордо» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.