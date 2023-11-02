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Сегодня, 18:59

Ринат Билялетдинов рассказал, нужно ли Головину уходить из «Монако»

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов рассказал, стоит ли полузащитнику Александру Головину уходить из «Монако». 27-летний футболист стал лучшим игроком клуба второй месяц подряд.

«Если брать Италию, то там есть клубы «Наполи», «Милан», «Интер», «Рома». Но что тогда считать повышением для Александра? Во Франции особняком стоит «ПСЖ». В Италии больше команд, но шаг вперед будет сделать сложно. Нужно смотреть на стиль команд. В Германии и Англии Головин будет себя чувствовать не так комфортно. Там ценятся моторика и атлетизм», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро. Его контракт с французской командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-bilyaletdinov-golovin-ne-podojdet-pszh-a-v-anglii-i-germanii-emu-budet-nekomfortno/
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