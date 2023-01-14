Ривалдо не верит, что Неймар покинет «ПСЖ» в ближайшее время

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Бывший обладатель «Золотого мяча» в 1999 году Ривалдо считает, что Неймар не покинет «ПСЖ» раньше лета 2023 года.
«Я думаю, что Неймар мог бы отправиться в английский чемпионат, где он еще не играл. Там он может присоединиться к «Манчестер Сити», это оптимальная команда для него, она практикует быстрый атакующий футбол», — цитирует Ривалдо ITASportPress.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Неймара за 100 миллионов евро. Контракт 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до июня 2025 года.
Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Его трансфер является самым дорогим в истории футбола. Всего за парижский клуб футболист сыграл 165 матчей, в которых забил 115 мячей и отдал 73 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования