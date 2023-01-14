Ривалдо не верит, что Неймар покинет «ПСЖ» в ближайшее время

Бывший обладатель «Золотого мяча» в 1999 году Ривалдо считает, что Неймар не покинет «ПСЖ» раньше лета 2023 года.

«Я думаю, что Неймар мог бы отправиться в английский чемпионат, где он еще не играл. Там он может присоединиться к «Манчестер Сити», это оптимальная команда для него, она практикует быстрый атакующий футбол», — цитирует Ривалдо ITASportPress.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Неймара за 100 миллионов евро. Контракт 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до июня 2025 года.

Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Его трансфер является самым дорогим в истории футбола. Всего за парижский клуб футболист сыграл 165 матчей, в которых забил 115 мячей и отдал 73 голевые передачи.