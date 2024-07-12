RMC Sport: Мбаппе планирует купить французский клуб «Кан»

Семья нападающего «Реала» Килиана Мбаппе заинтересована в покупке французского клуба «Кан», сообщает RMC Sport.

По информации источника, семья 25-летнего француза хочет развиваться «по-американски», расширяя свой капитал.

Мбаппе в детстве занимался в академии «Кана». С сезона-2019/20 команда выступает во втором по силе французском дивизионе.

В начале июня о переходе нападающего объявил «Реал». Его официальная презентация в качестве футболиста мадридцев состоится 16 июля. Ранее Мбаппе играл за «ПСЖ» и «Монако».