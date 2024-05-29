RMC Sport: «ПСЖ» может получить бан на два трансферных окна за невыплату зарплаты Мбаппе

«ПСЖ» может получить бан на два трансферных окна за невыплату зарплаты форварду Килиану Мбаппе, сообщает RMC Sport.

Ранее L'Equipe сообщил, что клуб не выплатил игроку оклад за апрель и премию за февраль. На этом «ПСЖ» сэкономил около 80 миллионов евро. Юристы Мбаппе уже подключились к делу о невыплатах.

По данным источника, решение не выплачивать игроку деньги президент «ПСЖ» принял после того, как глава «Реала» Флорентино Перес дал понять, что не заплатит за игрока, который станет свободным агентом.

Ранее француз поблагодарил парижский клуб за то, кем он стал в команде.

Мбаппе с 2017 года выступает за «ПСЖ». 10 мая он объявил, что уйдет из французского клуба на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24. Как сообщают СМИ, 25-летнего француза намерен подписать «Реал».