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Сегодня, 10:55

RMC SPORT: «ПСЖ» расстался с Кристофом Гальтье

Виталий Косик
Корреспондент
Кристоф Гальтье.
Фото Global Look Press
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Руководство «ПСЖ» достигло соглашения с Кристофом Гальтье, французский специалист больше не является тренером парижской команды, сообщает RMC SPORT.

Сообщается, что парижский клуб должен представить испанского тренера Луиса Энрике сегодня, 5 июля, на пресс-конференции.

Гальтье возглавил «ПСЖ» летом прошлого года. В прошедшем сезоне команда с 85 очками занял первое место в чемпионате Франции. Кроме того, парижане под руководством Гальтье дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступили «Баварии» (0:1; 0:2).

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он покинул в декабре прошлого года. До этого 52-летний специалист возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».

Источник: RMC SPORT
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
Луис Энрике
0
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