Березовский: «Сафонов поможет Сперцяну адаптироваться в «ПСЖ»

Тренер сборной Армении по футболу Роман Березовский прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «ПСЖ».

«Сафонов поможет Сперцяну адаптироваться в «ПСЖ». У меня нет сомнений, что Эдуард сможет заиграть в парижской команде. В Париже другая обстановка и это топ клуб, что стало бы большим вызовом. Чувствуется, что этот трансфер нужен ему сейчас. У него и так высокий уровень и я уверен, что переход в чемпионат Франции сделал бы его еще сильнее. В общем, было бы здорово», — цитирует «РБ Спорт» Березовского.

В этом сезоне Сперцян забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи в 24 матчах.