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Орещук — о Головине: «Саша — это футболист уже другого уровня, более сильного чемпионата»

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в комментарии для «СЭ» поделился мнением о продлении контракта Александра Головина с «Монако».

«Головин заслужил это и игрой, и поведением. Я думал, что он будет двигаться дальше. Саша — это футболист уже другого уровня, более сильного чемпионата. В какую команду он мог бы вписаться? В Испании помимо «Барселоны» и «Реала», он мог бы выступать в любой из команд. В Германии непонятно подошел бы он по стилистике «Баварии», но в «Байере» точно играл бы. Но в любом случае чемпионат Франции тоже очень хороший. Ну, и жизнь в Монако. Все мы хотели бы там жить. Так что, это далеко не худший вариант», — сказал Орещук «СЭ».

Ранее стало известно, что Головин продлил контракт с «Монако» до июня 2029 года.

Головин выступает за монегасков с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 209 матчей за французскую команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.

Дарик Агаларов

Александр Головин
Роман Орещук
ФК Монако

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